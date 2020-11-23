Турецкая медассоциация потребовала закрыть страну на карантин

Запоздалые ограничения по коронавирусу в Турции привели к приросту новых случаев COVID-19, считает представитель Турецкой медицинской ассоциации (TTB) Шебнем Корур Финчанджи.

Запоздалые ограничения по коронавирусу в Турции привели к приросту новых случаев COVID-19, считает представитель Турецкой медицинской ассоциации (TTB) Шебнем Корур Финчанджи.

События, которые наблюдаются в республике последние недели, медики сравнивают с "массовым преднамеренным убийством", цитирует врача издание Федеральное агентство новостей. По словам Финчанджи, Минздрав Турции фальсифицирует данные по числу зараженных граждан и публикует недостоверную статистику.

Частичные ограничения, которые действуют в республике недостаточны и малоэффективны, считает эксперт. Медицинские сотрудники уверены, что те меры, которые сегодня предпринимает турецкое правительство, не приводят к снижению прироста пациентов с COVID-19. В связи с этим они требуют правительство ввести жесткий карантин в стране.