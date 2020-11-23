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20:22   23 Ноября 2020
Политика

Зампред коллегии ВПК может сменить Чубайса на должности главы Роснано

Зампред коллегии ВПК может сменить Чубайса на должности главы Роснано

Первый зампредседателя коллегии Военно-промышленной комиссии Сергей Куликов может возглавить Роснано вместо Анатолия Чубайса.

Кадровые ротации могут произойти внутри Роснано в самое ближайшее время, сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

По информации источника, пока распоряжения о назначении Сергея Куликова на должность главы Роснано нет, однако чиновнику была предложена эта должность. Сейчас зампред коллегии ВПК находится в отпуске, по окончании которого может сразу выйти на новое место работы, уточнили в источнике.

До поста в ВПК Сергей Куликов работал в Ростехе.

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#чубайс #роснано #куликов #кадровые перестановки

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