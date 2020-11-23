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20:17   23 Ноября 2020
Политика

Депутат из ФРГ рассказал о состоянии расследования Германии по Навальному

Депутат из ФРГ рассказал о состоянии расследования Германии по Навальному

Немецкие правоохранители не стремятся раскрыть дело по инциденту с российским блогером Алексеем Навальным.

Правительство ФРГ "играет на время", считают в бюро депутата берлинской Палаты представителей Гуннара Линдеманна. Если бы правоохранительные органы были заинтересованы делом Навального, то они бы его давно раскрыли, считает парламентарий. Ситуация указывает на позицию ожидания, которую выбрали немецкие власти, полагает Линдеманн.

Блогера пытаются укрыть от российского правосудия, считает депутат, поэтому его разместили на территории Германии.

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#германия #навальный #Гуннар Линдеманн

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