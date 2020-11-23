20:12 23 Ноября 2020Происшествия
Суд вынес приговор по делу о поджоге дома волгоградского губернатора
Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор двум обвиняемым по делу о поджоге дома волгоградского губернатора.
Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор двум обвиняемым по делу о поджоге дома волгоградского губернатора.
Злоумышленники получили 6,5 и восемь лет колонии строгого режима, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. По версии следствия, в ноябре 2016 года фигуранты дела пробрались на участок губернатора и подожгли его дом.
По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела об умышленном повреждении имущества и покушении на убийство. В ходе судебного заседания преступники полностью признали вину и заявили, что раскаиваются в содеянном.