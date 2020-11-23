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20:12   23 Ноября 2020
Происшествия

Суд вынес приговор по делу о поджоге дома волгоградского губернатора

Суд вынес приговор по делу о поджоге дома волгоградского губернатора

Краснооктябрьский районный суд Волгограда вынес приговор двум обвиняемым по делу о поджоге дома волгоградского губернатора.

Злоумышленники получили 6,5 и восемь лет колонии строгого режима, сообщила руководитель объединенной пресс-службы судов Волгоградской области Екатерина Вальковская. По версии следствия, в ноябре 2016 года фигуранты дела пробрались на участок губернатора и подожгли его дом.

По факту произошедшего были возбуждены уголовные дела об умышленном повреждении имущества и покушении на убийство. В ходе судебного заседания преступники полностью признали вину и заявили, что раскаиваются в содеянном.

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