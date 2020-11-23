Сестра Кобзона опровергла установку памятника артисту за 52 млн рублей

Сестра Иосифа Кобзона Гелена Кандель рассказала, что в Москомархитектуре и других инстанциях не знают об установке памятника покойному артисту за 52 миллиона рублей.

Сестра Иосифа Кобзона Гелена Кандель рассказала, что в Москомархитектуре и других инстанциях не знают об установке памятника покойному артисту за 52 миллиона рублей.

Информация о якобы будущей установке монумента появилась в СМИ. Это опровергла супруга артиста Нинель Кобзон. По словам Кандель, она не понимает, откуда журналисты взяли такую цену, поскольку таковой не зафиксировано ни в одном документе.

"Как вы понимаете, стоимость появляется после того, как появляется проект памятника, и после того, как он подсчитан", — заявила сестра покойного певца в интервью Nation News.

Она назвала появление этой информации "дуростью" и подчеркнула, что в этой ситуации людей просто дразнят и хотят вызвать негатив. Кандель добавила, что памятник до сих пор не установлен, и уже три года на этот счет не принимается никаких решений. Женщина объяснила, что, возможно, это связано с пандемией. По крайней мере, проект памятника должны выставить на конкурс, но пока этого не сделано.