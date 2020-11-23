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20:00   23 Ноября 2020
Общество

Новогодние елки способны защитить от коронавируса

Новогодние елки способны защитить от коронавируса

Хвойные деревья, которые по традиции принято ставить дома на Новый год, являются средством профилактики коронавирусной инфекции, сообщила терапевт Людмила Лапа.

Елки также помогают при лечении инфекции, дополнила в беседе с Nation News Лапа. Хвойные растения являются септиком в помещении. Хвоя дает больше кислорода. Растение содержит фитонциды, которые способствуют очищению воздуха.

Фитонциды имеют особую структуру молекул. Находящиеся в помещении вирусы прикрепляются к частицам вещества и оседают на пол. Также ель дает приятный запах свежести в квартире, что повышает настроение, отметила терапевт. Это благотворно сказывается на процессе выздоровления от инфекции.

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#защита #елка #коронавирус

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