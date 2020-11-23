Новогодние елки способны защитить от коронавируса

Хвойные деревья, которые по традиции принято ставить дома на Новый год, являются средством профилактики коронавирусной инфекции, сообщила терапевт Людмила Лапа.

Хвойные деревья, которые по традиции принято ставить дома на Новый год, являются средством профилактики коронавирусной инфекции, сообщила терапевт Людмила Лапа.

Елки также помогают при лечении инфекции, дополнила в беседе с Nation News Лапа. Хвойные растения являются септиком в помещении. Хвоя дает больше кислорода. Растение содержит фитонциды, которые способствуют очищению воздуха.

Фитонциды имеют особую структуру молекул. Находящиеся в помещении вирусы прикрепляются к частицам вещества и оседают на пол. Также ель дает приятный запах свежести в квартире, что повышает настроение, отметила терапевт. Это благотворно сказывается на процессе выздоровления от инфекции.