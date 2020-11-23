Эксперт назвал главную причину маленьких пенсий в России

Значительная часть работающих россиян игнорируют уплату налогов, из-за чего ПФР недополучает значительную сумму отчислений.

Ответственный секретарь комитета РСПП по развитию пенсионных систем и социальному страхованию Вячеслав Батаев объяснил низкий размер пенсий в России тем, что значительная часть работающих россиян игнорируют уплату налогов. В результате Пенсионный фонд России (ПФР) недополучает значительную сумму отчислений, которых не хватает на достойные выплаты в старости.

«Из 75 миллионов трудоспособного населения, то есть застрахованных лиц, у нас налоги и страховые взносы платят лишь две трети. 50 миллионов человек налоги платят, а еще 25 миллионов человек не платят. То есть каждый третий не платит налоги. Если они начнут платить — это будет прекрасный источник для пополнения государственной казны», — объяснил Батаев в онлайн-эфире Медиагруппы «Патт».

Эксперт считает, что развитие онлайн-сервисов позволит вывести из тени тех, кто не платит налоги, и существенно поднять пенсии в России.

«Нужно работать с этими людьми. Государство многое делает для того, чтобы упростить налоговые режимы, упростить общение с Федеральной налоговой службой. Все эти личные кабинеты и проведение операций онлайн. Сейчас, в период пандемии, все больше бизнес-процессов переводятся в онлайн. И с государством сейчас общаться довольно комфортно, в том числе с ФНС», — сказал общественник.

Батаев также напомнил, что в РФ существует правительственная стратегия, согласно которой пенсия должна равняться 40% от обычной зарплаты. Новая система будет базироваться на трехуровневой модели: государственные начисления в совокупности с частной пенсией и негосударственной корпоративной пенсионной программой.

«Благодаря участию сотрудников в такой программе за последние 20 лет было накоплено более триллиона рублей. Бюджет России составляет 30 триллионов рублей, из них 10 триллионов — внебюджетные. К тому же, половина средств уходит на социальную поддержку» — отметил гость эфира.

В России налоговая нагрузка очень далека от лидеров государственного налогообложения, убежден секретарь комитета РСПП.

«Мы в третьем десятке по уровню налогообложения. Те, кто входит в первые два десятка, соответственно, ездят на дорогих автомобилях с сигарами. Они платят налоги всю свою жизнь, поэтому у них и пенсия большая. Подчеркну, если работник, работодатель и государство займутся вопросом пенсии, если это будет по-настоящему социальное партнерство, тогда три участника партнерства смогут вытащить пенсионную систему на нормальный уровень, чтобы пенсии было достаточно. Бетли не обещаю, но как минимум на сигары будет хватать», — объяснил Батаев.

Значимый след в современной России оставила советская пенсионная система, к которой многие граждане страны относятся позитивно, заметил эксперт.

«Жителям России сейчас сложно, поскольку тот, кто сейчас вышел на пенсии, работал еще в СССР, а тогда не было такой прогрессивной пенсионной системы. Хотя советскую пенсионную систему многие хвалят и называют ее классической», — заключил Батаев.

Ранее лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал увеличить минимальный размер оплаты труда в несколько раз, а не на несколько сотен рублей. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он заявил, что МРОТ должен составлять 40-50 тысяч рублей, чтобы россияне могли чувствовать себя комфортно.