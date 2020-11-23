Врачи диагностировали COVID-19 у начальника штаба космодрома Плесецк

Начальник штаба первого Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ Плесецк Дмитрий Демин заболел коронавирусом, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

Начальник штаба первого Государственного испытательного космодрома Министерства обороны РФ Плесецк Дмитрий Демин заболел коронавирусом, сообщает ФАН со ссылкой на источник.

По информации издания, полковник Демин заразился COVID-19, но заболевание протекает без осложнений. Врачи считают, что жизни мужчины ничего не угрожает.

"На данный момент он находится на больничном. Но надеемся, что скоро выздоровеет", — сказал собеседник ФАН.

В сентября в руководстве космодрома Плесецк произошли изменения. Прежний руководитель ушел в отставку, а его место занял бывший начальник штаба Николай Башляев. На освободившуюся должность назначили Дмитрия Демина.

Ранее с космодрома Плесецк был запущен спутник "Глонасс-К", который присоединился к орбитальной группировке российской Глобальной навигационной спутниковой системы.