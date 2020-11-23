Подконтрольные Турции боевики разграбили сирийскую церковь ради наживы

Подконтрольные Турции боевики совершили набег на христианскую церковь в провинции Сирии Хасака.

Подконтрольные Турции боевики совершили набег на христианскую церковь в провинции Сирии Хасака.

Информации о причастности конкретной организации пока нет, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

О взломе и краже сообщил священник Михаил Якуб из церкви Мар Асия аль-Хаким в Дербасии. Террористы совершили преступление в отношении церкви Мар Тума (Святого Фомы) в районе Аль-Канаис в городе Рас аль-Айн. Они забрали мебель, изделия из металла, медные предметы и даже электропроводку. Представители бандформирований рассчитывают перевезти предметы контрабандой в Турцию и продать.

Ни одна из террористических организаций пока не взяла ответственность за инцидент. Боевики винят в ограблении местных воров.