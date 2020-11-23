Гудков: Ходорковский и Навальный пролоббируют санкции против РФ на Западе

Традиционный вильнюсский форум "Свободная Россия" Гарри Каспарова состоялся в 2020 году в онлайн-режиме. Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков принял в нем участие.

Традиционный вильнюсский форум "Свободная Россия" Гарри Каспарова состоялся в 2020 году в онлайн-режиме. Экс-депутат Госдумы Геннадий Гудков принял в нем участие.

Отец Дмитрия Гудкова вышел в эфир с критикой выборной системы России. По его словам, легальных способов сменить власть в стране не осталось, поскольку усиливается влияние силовиков. Мешают и конституционные изменения, поэтому без насилия и давления изменить что-то в РФ не удастся, уверен он.

Однако есть лучший для России путь, подчеркнул Гудков-старший. Речь идет о санкциях, которые должны активно лоббировать ведущие оппозиционеры. Грядущим выборам в Государственную Думу он также значения не придает, но призывает оказать поддержку оппозиционным кандидатам, пишет Nation News.

"Пусть режим чувствует себя некомфортно, мы должны поддерживать гражданское движение, вести контрпропаганду, но ключевое — это международная активность. У нас не так много имен, с которыми Запад будет разговаривать", — отметил Гудков.

По мнению Гудкова, среди людей, "способных" вести диалог с западным миром — олигарх Михаил Ходорковский, блогер Алексей Навальный и Гарри Каспаров. Этих деятелей, по мнению экс-депутата, "знает весь мир".