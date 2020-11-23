ООН собирает показания в рамках дела о коррупции на форуме по Ливии

Совбез ООН начал допросы по делу о подкупе делегатов политического форума, который проходил в Тунисе. Коррупционный скандал произошел во время выборов нового кабмина Ливии.

Совбез ООН начал допросы по делу о подкупе делегатов политического форума, который проходил в Тунисе. Коррупционный скандал произошел во время выборов нового кабмина Ливии.

Совбез ООН начал расследование дела о коррупции на площадке межливийского форума в Тунисе. Участников по одному вызывают для дачи показаний в Комитет по санкциям. Об этом рассказал один из делегатов Ахмад Шаркаси, сообщает ФАН.

Во время проведения форума политического диалога в Тунисе представители регионов Ливии решали вопрос о составе нового переходного правительства. Именно это и стало причиной коррупционного скандала. Основная борьба развернулась за пост главы кабмина.

Как ранее сообщали другие участники форума, деньги предлагали за поддержку главы "МВД" Правительства национального согласия Фатхи Башаги. Ливийский активист Адиль Хаттаб уточнил, что участники форума согласились избрать премьера за 30 миллионов долларов.

Тунисский журналист Муалла Гази добавил, что сопровождающие участников переговоров встречались в соседних отелях, где обсуждали детали коррупционных схем.