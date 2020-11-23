19:25 23 Ноября 2020Политика
Байдена сравнили с Кеннеди из-за высокого уровня фальсификаций на выборах
Кандидата в президенты США Джо Байдена можно сравнить c экс-главой государства Джоном Кеннеди из-за их идентичных устремлений к фальсификациям и сговорам.
Кандидата в президенты США Джо Байдена можно сравнить c экс-главой государства Джоном Кеннеди из-за их идентичных устремлений к фальсификациям и сговорам.
Параллель между политиками провело издание "Взгляд". Оно назвало обоих американцев "фейковыми президентами".
СМИ считает подозрительными результаты голосования на выборах в 2020 году в штатах Пенсильвания, Висконсин, Мичиган, Джорджия и Невада. Похожая ситуация происходила на выборах Кеннеди с субъектами Иллинойс и южный Техас. Выборы роднят такие факты, как голосовавшие покойники и слишком высокая явка, подчеркивает СМИ.