Собчак заставила экс-главу офиса Зеленского признаться в симпатии к Бандере

Экс-глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан высказал свое мнение по поводу личности Степана Бандеры.

Экс-глава Офиса президента Украины Владимира Зеленского Андрей Богдан высказал свое мнение по поводу личности Степана Бандеры.

Политик появился в гостях у российской журналистки Ксении Собчак на программе "Осторожно, Собчак!" на YouTube. Выпуск опубликовали 23 ноября.

Телеведущая поинтересовалась, является ли личность Степана Бандеры героической для Богдана. Бывший глава президентского офиса неуверенно ответил, что он может назвать эту историческую фигуру героем. Богдан заявил, что ставит в равную позицию Степана Бандеру и советского генерала, освобождавшего Украину.