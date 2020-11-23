19:16 23 Ноября 2020Происшествия
Силовики навестили главу алтайского ПФР по делу о "Добром докторе"
Сотрудники ФСБ пришли к начальнику алтайского пенсионного фонда Борису Трофимову в поисках его сына, обвиняемого в мошенничестве.
Сотрудники ФСБ пришли к начальнику алтайского пенсионного фонда Борису Трофимову в поисках его сына, обвиняемого в мошенничестве.
Сын главы Управления ПФР по Алтайскому краю Александр Трофимов стал фигурантом уголовного дела о мошенничестве в клинике "Добрый доктор", в связи с чем мужчину разыскивает ФСБ.
Директор медицинского учреждения Трофимов-младший обвиняется в предоставлении ложных счетов на оплату в фонд ОМС с якобы представленными клиникой "Добрый доктор" услугами. Общий ущерб от махинаций составил 170 млн рублей. Руководителя клиники задержали, он вместе с задержанными ранее заместителем и главврачом находится в СИЗО.