"Открытая Россия" не смогла протолкнуть Постникова в гордуму Екатеринбурга

Связанное с Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" могло пытаться повлиять на политическую ситуацию в России.

Связанное с Михаилом Ходорковским движение "Открытая Россия" могло пытаться повлиять на политическую ситуацию в России.

Движение создано на основе нежелательной организации Open Russia. Оно продвигало на выборах в гордуму Екатеринбурга своего координатора Владислава Постникова, передает Федеральное агентство новостей (ФАН). Постников обучался в США за счет финансов американского Конгресса, подчеркивает издание. Он открыто заявлял о своих поездках в Соединенные Штаты в 2019 году.

Координатор "Открытой России" может быть аффилирован с нежелательной организацией. США могли поддерживать Постникова на выборах в екатеринбургскую городскую думу. Но представитель "Открытой России" в итоге так и не занял депутатское кресло.