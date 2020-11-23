Подорожание жилья в России минимизирует эффект льготной ставки по ипотеке

Эффект от субсидирования государством ставок по ипотеке практически нивелируется ростом цен на квартиры, заявила заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова.

Эффект от субсидирования государством ставок по ипотеке практически нивелируется ростом цен на квартиры, заявила заместитель председателя Центробанка РФ Ольга Полякова.

Многие заемщики получили возможность приобрести жилье благодаря субсидированию ипотеки, тем временем отмечается рост цен на недвижимость. Наблюдается подорожание квартир и в регионах, которые являются лидерами с точки зрения проектного финансирования и ипотечного кредитования, отметила Полякова.

Так, в Москве, Московской области и других субъектах РФ зафиксирован рост цен на квартиры на уровне 16%, что является существенным показателем. Глава Банка России Эльвира Набиуллина в конце октября сообщила, что эффект субсидирования ставок по жилищным кредитам пока опережает эффект от роста цен на жилье.