Ворожцов рассказал, как обезопасить пенсионеров от звонков мошенников

Во время пандемии коронавируса участились случаи обмана людей пожилого возраста.

Зампредседателя «Российской партии пенсионеров за справедливость» Владимир Ворожцов рассказал, как оградить граждан пожилого возраста от мошеннических звонков по телефону. Об этом он сообщил на пресс-конференции, проводимой в понедельник, 23 ноября, Медиагруппой «Патриот».

В России появились мошенники, которые наживаются на страхах граждан перед захлестнувшей мир инфекцией. Под предлогом проверки на коронавирус они проникают в квартиры пенсионеров и грабят ихhttps://t.co/vLXuYRZoFF pic.twitter.com/3DtUCRxta7 — Русская планета (@rusplt) March 18, 2020

Гость онлайн-эфира подтвердил, что за последние два-три года рост такого рода преступности увеличился. Его пик пришелся на пандемию коронавирусной инфекции.

«Это действительно так. В условиях коронавируса — трехсоткратное увеличение. Есть статистика МВД. Есть целый ряд мер по пресечению этого явления. Но в один день эту ситуацию не исправишь. Только совместными усилиями», — выразил мнение Ворожцов.

Участник пресс-конференции обратил внимание, что для начала необходимо ликвидировать цифровую безграмотность среди пенсионеров.

«Нужно научить их общаться с гаджетами, с кредитными картами. Мы буквально позавчера в Екатеринбурге на базе провели специальный семинар о том, как избежать, не стать жертвой мошенников», — рассказал Ворожцов.

Кроме того, важно четко взаимодействовать с правоохранительными органами.

«Профессионалы должны работать. Это не хищение борсетки на рынке. Речь идет о системах, которые выведены на самые современные электронные технологии. Система исполнения наказания сильно была подвязана», — отметил зампредседателя партии.

Также Ворожцов подчеркнул необходимость сотрудничества с операторами телесетей. По его словам, важно, чтобы не пенсионер жаловался на звонки мошенников, а сами поисковые системы выявляли спам автоматически.

Внимание читателей! Прошу максимально распространить! с телефонного номера +7(926)3317045 распространяется недобросовестная и лживая информация и реклама под прикрытием федеральных программ. Инвалиды,пенсионеры и малообеспеченные семьи -будьте осторожны это мошенники! — В.А. Куклин (@stills2007) April 20, 2019

«Нужно немедленно блокировать телефоны, с которых идут такие звонки, должны быть расчеты электронные», — не сомневается эксперт.

Ранее Зампредседателя «Российской партии пенсионеров за справедливость» Владимир Ворожцов в «Патриоте» рассказал о необходимости пользования пенсионерами продуктовых талонов. По его словам, такая мера необходима в условиях пандемии коронавирусной инфекции.