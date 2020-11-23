Бывший глава "Известий" приговорен к шести годам колонии за мошенничество

Суд приговорил бывшего главу издательства "Известия" Эраста Галумова к шести годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Суд приговорил бывшего главу издательства "Известия" Эраста Галумова к шести годам колонии общего режима за мошенничество в особо крупном размере.

Он будет отбывать срок в исправительной колонии общего режима, сообщили в Гагаринском суде Москвы. Галумов был признан виновным по статье "Мошенничество в особо крупном размере" (часть 4 статьи 159 УК РФ). Согласно материалам следствия, экс-гендиректор причастен к хищениям денег на сумму в 41 млн рублей.

"Приговором суда Галумову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на шесть лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — гласит постановление суда.

Он занимался составлением фиктивных договоров по утилизации старого полиграфического и электрооборудования в 2011 году. Сам Эраст Галумов отказался признавать себя виновным. Он был арестован органами правопорядка по подозрению в мошенничестве в феврале 2018 года.