Госбанки обошли частных игроков по объему привлеченных средств от населения

Госбанки в III квартале опередили частных игроков по объему привлеченных средств от населения, говорится в исследовании агентства "Прайм".

Госбанки в III квартале опередили частных игроков по объему привлеченных средств от населения, говорится в исследовании агентства "Прайм".

Госбанки показали лучшую динамику среди российских банков в III квартале. За этот период они смогли увеличить объем поступающих от населения средств на номинальные 3,3%, в то время как у частных банков показатель составляет 3,1%. В то же время результат банков с иностранным контрольным участием достиг 3,3%, согласно данным аналитиков.

Первенство госбанков обеспечивалось развитыми зарплатными проектами, хорошим уровнем дистанционного банковского обслуживания и интернет-банкинга, а также их надежностью в глазах вкладчиков.

В абсолютном выражении наибольший прирост депозитов зафиксировал Сбербанк, где объем вкладов клиентов увеличился на 460 млрд руб. Значительную часть депозитов в III квартале привлекли: ВТБ (+203 млрд руб.), Альфа-Банк (+124 млрд руб.) и Газпромбанк (+118 млрд руб.). Таким образом, три государственных банка обеспечили около 80% от общего прироста розничных депозитов в III квартале.