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19:56   23 Ноября 2020
Россия

Лидер «Справедливой России» призвал увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей

Лидер «Справедливой России» призвал увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей

Лидер партии «Справедливая Россия» Сергей Миронов призвал увеличить минимальный размер оплаты труда в несколько раз, а не на несколько сотен рублей. В онлайн-эфире Медиагруппы «Патриот» он заявил, что МРОТ должен составлять 40-50 тысяч рублей, чтобы россияне могли чувствовать себя комфортно.

«Правительство оценивает МРОТ как некую технологическую величину, а для людей это — реальные деньги, на которые сложно прожить. Возьмем семью с двумя детьми. Зарплата в 15 тысяч рублей на каждого работающего в семье дает 30 тысяч рублей в месяц. По меркам нашего Минфина — это нормальная семья, потому что они получают больше МРОТ. 10 тысяч рублей у них уйдет на коммуналку, остается 20 тысяч рублей — на еду и одежду. О какой ипотеке или отпуске может идти речь? — заявил политик.

По словам Миронова, в России появилась социальная категория людей «работающие бедные»:

«Такого нет ни в одной стране. Это нонсенс. В любой стране мира: если человек работает — он не бедный. Бедный — это безработный, который не работает в силу своей лености или асоциального поведения. Или в его регионе действительно нет рабочих мест. У нас и бюджетники могут быть бедными людьми. Учителя у нас отнюдь не средний класс, многие сводят концы с концами. Про частный сектор я не говорю — вот тебе МРОТ, и живи как хочешь. А так жить просто невозможно», — объяснил позицию лидер «Справедливой России».

Лидер «Справедливой России» призвал увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей

Вместе с тем Миронов не видит ничего плохого в том, что одновременно с увеличением размера МРОТ вырастут и штрафы.

В следующем году пенсия россиян повысится на 6,5%, надбавка составит в среднем около 950 рублей, заявил Миронов. Небольшую надбавку получат те, кто имеет северный стаж. Политик также напомнил, что индексация пенсий не менее раза в год теперь закреплена в Конституции. Она будет проведена для всех и не затронет только работающих пенсионеров. Для них пенсия — это компенсация за не получение заработной платы, приводит депутат слова министра финансов России.

 «Мы будем обращаться в Конституционный суд, если наша поправка об индексации пенсии работающим пенсионерам будет отклонена. В России каждый пятый пенсионер  работает. Он делает это, потому что на существующую пенсию просто не прожить, он реалист. Лишать его индексации абсолютно несправедливо. Мы будем опираться на нормы Конституции, и мы будем этого добиваться через КС», — рассказал Миронов.

С детскими пособиями ситуация куда более оптимистичная, заметил политик. С 1 января пособия на детей от трех до семи лет повышаются до суммы прожиточного минимума. Ранее она составляла половину МРОТ.

Лидер «Справедливой России» призвал увеличить МРОТ до 50 тысяч рублей

Говоря о занятости россиян, Миронов рассказал, что число официально зарегистрированных безработных граждан сократилось в России до 1,7 миллиона человек. Причем до октября оставшиеся без рабочего места россияне получали повышенные выплаты. Политик предложил, что после окончания выплат люди снялись с учета в качестве безработных в органах службы занятости.

«Справедливая Россия» предложила увеличить выплаты по безработицы, соответствующий законопроект  будет рассматриваться две недели.

Ранее российская партия пенсионеров за справедливость» предложила ввести продуктовые талоны. Такая мера необходима в условиях пандемии коронавирусной инфекции, считает организация.

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