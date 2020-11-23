Милонов обвинил западные соцсети в пропаганде нацизма

Западные соцсети занимаются пропагандой нацизма, допуская публикации подобного характера в Сети. При этом все посты о России в позитивном ключе активно блокируются.

Западные соцсети занимаются пропагандой нацизма, допуская публикации подобного характера в Сети. При этом все посты о России в позитивном ключе активно блокируются.

Депутат Государственной думы Виталий Милонов рассказал, что запрет в соцсетях распространяется лишь на идеи, которые даже в небольшой мере демонстрируют независимость от Запада.

"Фашистские идеи перестали быть нерукопожатной идеологией на Западе. Там понимают, что использовать нацистов легко и просто для достижения своих целей. Идеология человеконенавистничества не является запретной. Если ты ненавидишь Россию, тебе простят все", — отметил политик в интервью Nation News.

Однако, если пользователь соцсети решит заговорить о России в позитивном ключе, то каким бы он ни был великим — его не простят и заблокируют. Распространение экстремистского контента нарушает правила соцсетей, однако администрация ничего не предпринимает, позволяя широкой аудитории получать доступ к информации такого рода. Россия не может повлиять на контент Facebook или Instagram, не применяя при этом силу, уверен Милонов.

"Естественно, что Цукерберг и его хозяева понимают только язык закона, язык силы. Когда мы будем готовы продемонстрировать способность к ограничению деятельности соцсети на территории РФ, тогда мы сможем требовать адекватной реакции", — добавил парламентарий.

Однако в настоящий момент требовать от западных соцсетей не нарушать их же правила — бесполезное занятие, поскольку администрация не прислушивается ни к кому, резюмировал он.