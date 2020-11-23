Партия пенсионеров объяснила необходимость введения продуктовых талонов

В «Патриоте» назвали преимущества корзин с базовым набором продуктов.

«Российская партия пенсионеров за справедливость» предложила ввести продуктовые талоны. Такая мера необходима в условиях пандемии коронавирусной инфекции. Об этом рассказал на пресс-конференции, проводимой в понедельник, 23 ноября, Медиагруппой «Патриот», зампредседателя партии Владимир Ворожцов.

Представители фракции обратили внимание, что COVID-19 повлиял, в том числе, и на эмоциональное состояние людей старшего возраста, схема покупок которых изменилась в сторону лекарств. А это означает дополнительные расходы.

«Оставляя такой люфт расходов на медицинские препараты мы предлагаем использовать этот вариант продуктовых корзин или наборов, что поможет уйти от серьезных проблем, особенно в зимнее время», — рассказал Ворожцов.

Гость онлайн-эфира пояснил, что такими талонами активно пользовались в США. Сейчас финансовые средства стали переводить на карту, однако их можно потратить только на определенный тип продуктов.

«Это полный набор — мясо, хлебобулочные изделия, крупы, консервы. Но это не то, что мы навязываем. Это перечень, из которого человек выбирает сам. Людям же дарят подарочный сертификат на какую-то сумму — приходи и набирай. Кому-то нравится гречка, а кто-то ее не ест», — объяснил зампредседателя «Партии пенсионеров».

Стоимость талонов будет варьироваться от трех до пяти тысяч рублей в месяц на одного пенсионера. Относительно возможного источника финансирования Ворожцов подчеркнул, что опираться планируется на федеральный бюджет.

«Здесь возможен только комплексный подход с опорой на федеральный бюджет. Также будут учитываться средства, которые предназначены для борьбы с коронавирусом. Мы исходим из того, что рассчитывать размер талонов необходимо для исправления ситуации в стране», — пояснил участник пресс-конференции.

По словам Ворожцова, идея партии нашла широкий отклик не только в Союзе потребителей РФ, но и среди общественности.

В студии обратили внимание, что велика вероятность того, что общество не захочет возвращаться к временам карточной системы, которая существовала в 1980-1990 годах при единственном президенте СССР Михаиле Горбачеве. Впрочем, Ворожцов предложил заменить слово «талон», чтобы не пугать российских граждан.

«Дефицита бояться — в магазин не ходить. Об ужасных последствиях правления Горбачева можно говорить долго. Но полностью отказываться от продуктов. Давайте уберем слово “талон” и заменим его на базовый набор продуктов. Но дело не в названии, дело — в принципе», — полагает гость онлайн-эфира.

Кроме того, в студии обсудили индексацию пенсий в будущем году. Ранее президент России Владимир Путин заявил, что в 2021 году пенсии будут проиндексированы на 6,3%. Глава государства добавил, что этот показатель в полтора раза превышает прогнозируемую в следующем году инфляцию.

⚡Путин заявил об индексации пенсий на 6,3% Владимир Путин назвал размер индексации пенсий в 2021 году. "Пенсии будут проиндексированы на 6,3%", — заявил он на встрече с членами Совета Федерации. Он также указал, что этот показатель в 1,5 раза превышает прогнозируемую инфляцию. pic.twitter.com/qlTooRqSa3 — Правовая Гарантия (@sibadvokat) September 23, 2020

Согласно заявлению Минтруда, среднегодовой размер пенсии по старости для неработающих россиян составит 17 432 рубля, в 2022 году — 18 357 рублей, а в 2023 году достигнет 19 283 рублей.

Впрочем, Ворожцов призвал не спешить с радостными заявлениями на этот счет. Он напомнил, что по-прежнему проблемными вопросами остаются накопительная часть пенсии, а также отсутствие индексации выплат военным и сотрудникам правоохранительных органов.

Кроме того, зампредседателя партии добавил, что, согласно их опросу, пенсионеры в большинстве регионов страны называли достойной пенсией для себя 20 тысяч рублей.