Распространенный фрукт способен предотвратить заражение коронавирусом

Популярный среди россиян фрукт может защитить от заражения коронавирусной инфекцией. Также плод можно применять для лечения герпеса и гриппа.

Популярный среди россиян фрукт может защитить от заражения коронавирусной инфекцией. Также плод можно применять для лечения герпеса и гриппа.

Экстракт кожуры граната воздействует на избранные белки-мишени. В его составе находятся фитобиотики, которые направлены на борьбу с разными респираторными заболеваниями. Плод предотвращает проникновение вируса в клетки органов. За это отвечают такие компоненты кожуры, как пуникалагин и пуникалин, выяснили специалисты во главе с Реля Суручич из отделения фармакогнозии медицинского факультета Университета Баня-Луки, Босния и Герцеговина.

Исследователи будут проводить дополнительные эксперименты, в том числе на живых организмах. Научная работа опубликована в журнале Molecular and Cellular Biochemistry.