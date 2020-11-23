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18:25   23 Ноября 2020
Наука

Распространенный фрукт способен предотвратить заражение коронавирусом

Распространенный фрукт способен предотвратить заражение коронавирусом

Популярный среди россиян фрукт может защитить от заражения коронавирусной инфекцией. Также плод можно применять для лечения герпеса и гриппа.

Экстракт кожуры граната воздействует на избранные белки-мишени. В его составе находятся фитобиотики, которые направлены на борьбу с разными респираторными заболеваниями. Плод предотвращает проникновение вируса в клетки органов. За это отвечают такие компоненты кожуры, как пуникалагин и пуникалин, выяснили специалисты во главе с Реля Суручич из отделения фармакогнозии медицинского факультета Университета Баня-Луки, Босния и Герцеговина.

Исследователи будут проводить дополнительные эксперименты, в том числе на живых организмах. Научная работа опубликована в журнале Molecular and Cellular Biochemistry.

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#защита #исследование #гранат #коронавирус

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