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18:22   23 Ноября 2020
Армия

Российский миротворец пострадал в результате взрыва мины в Нагорном Карабахе

Российский миротворец пострадал в результате взрыва мины в Нагорном Карабахе

Российский миротворец и четыре сотрудника МЧС НКР получили ранения в результате взрыва мины в Нагорном Карабахе. Также сообщается о гибели офицера ВС Азербайджана.

Взрыв мины произошел в ходе поиска тел погибших в результате вооруженного конфликта в Тертерском районе.

Ранее стало известно, что российский миротворческий контингент дислоцировался в зоне карабахского конфликта для контроля за соблюдением согласованного режима прекращения огня в регионе.

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