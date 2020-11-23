18:22 23 Ноября 2020Армия
Российский миротворец пострадал в результате взрыва мины в Нагорном Карабахе
Российский миротворец и четыре сотрудника МЧС НКР получили ранения в результате взрыва мины в Нагорном Карабахе. Также сообщается о гибели офицера ВС Азербайджана.
Российский миротворец и четыре сотрудника МЧС НКР получили ранения в результате взрыва мины в Нагорном Карабахе. Также сообщается о гибели офицера ВС Азербайджана.
Взрыв мины произошел в ходе поиска тел погибших в результате вооруженного конфликта в Тертерском районе.
Ранее стало известно, что российский миротворческий контингент дислоцировался в зоне карабахского конфликта для контроля за соблюдением согласованного режима прекращения огня в регионе.