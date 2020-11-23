Российский миротворец пострадал в результате взрыва мины в Нагорном Карабахе

Российский миротворец и четыре сотрудника МЧС НКР получили ранения в результате взрыва мины в Нагорном Карабахе. Также сообщается о гибели офицера ВС Азербайджана.

Российский миротворец и четыре сотрудника МЧС НКР получили ранения в результате взрыва мины в Нагорном Карабахе. Также сообщается о гибели офицера ВС Азербайджана.

Взрыв мины произошел в ходе поиска тел погибших в результате вооруженного конфликта в Тертерском районе.

Ранее стало известно, что российский миротворческий контингент дислоцировался в зоне карабахского конфликта для контроля за соблюдением согласованного режима прекращения огня в регионе.