Власти порадуют петербуржцев общественным пространством у Суздальских озер
Список общественных пространств Петербурга скоро пополнит объект на южной стороне Верхнего Суздальского озера, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.
Специалисты принялись постепенно облагораживать территорию у водоема, подчеркнул градоначальник. У Верхнего Суздальского озера уже посадили новые кустарники и деревья, установили велопарки, зоны для пикника, пост охраны и видовые площадки. Строительные работы планируется завершить к 2022 году.
"Создаем здесь новое общественное пространство", — заявил градоначальник.
Предполагается, что в зоне отдыха также будет предусмотрен комплекс для занятий спортом. Вдобавок к этому уже ведутся работы по разработке проекта благоустройства территории возле Нижнего Большого Суздальского озера.
Главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга в 2020 году привезут из Всеволожского района Ленинградской области, передает телеканал "360". Петербуржцам в понедельник продемонстрировали праздничное дерево.