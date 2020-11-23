Власти порадуют петербуржцев общественным пространством у Суздальских озер

Список общественных пространств Петербурга скоро пополнит объект на южной стороне Верхнего Суздальского озера, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Список общественных пространств Петербурга скоро пополнит объект на южной стороне Верхнего Суздальского озера, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Специалисты принялись постепенно облагораживать территорию у водоема, подчеркнул градоначальник. У Верхнего Суздальского озера уже посадили новые кустарники и деревья, установили велопарки, зоны для пикника, пост охраны и видовые площадки. Строительные работы планируется завершить к 2022 году.

"Создаем здесь новое общественное пространство", — заявил градоначальник.

Предполагается, что в зоне отдыха также будет предусмотрен комплекс для занятий спортом. Вдобавок к этому уже ведутся работы по разработке проекта благоустройства территории возле Нижнего Большого Суздальского озера.

Главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга в 2020 году привезут из Всеволожского района Ленинградской области, передает телеканал "360". Петербуржцам в понедельник продемонстрировали праздничное дерево.