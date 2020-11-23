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18:18   23 Ноября 2020
Общество

Власти порадуют петербуржцев общественным пространством у Суздальских озер

Власти порадуют петербуржцев общественным пространством у Суздальских озер

Список общественных пространств Петербурга скоро пополнит объект на южной стороне Верхнего Суздальского озера, рассказал губернатор Петербурга Александр Беглов.

Специалисты принялись постепенно облагораживать территорию у водоема, подчеркнул градоначальник. У Верхнего Суздальского озера уже посадили новые кустарники и деревья, установили велопарки, зоны для пикника, пост охраны и видовые площадки. Строительные работы планируется завершить к 2022 году.

"Создаем здесь новое общественное пространство", заявил градоначальник.

Предполагается, что в зоне отдыха также будет предусмотрен комплекс для занятий спортом. Вдобавок к этому уже ведутся работы по разработке проекта благоустройства территории возле Нижнего Большого Суздальского озера.

Главную новогоднюю елку Санкт-Петербурга в 2020 году привезут из Всеволожского района Ленинградской области, передает телеканал "360". Петербуржцам в понедельник продемонстрировали праздничное дерево.

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#петербург #беглов #парк

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