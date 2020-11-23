Путин утвердил антинаркотическую стратегию на ближайшие десять лет

Документ об антинаркотической политике России до 2030 года утвердил президент РФ Владимир Путин.

Документ об антинаркотической политике России до 2030 года утвердил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ ранее был одобрен на заседании Совета безопасности РФ, которое глава государства провел 16 ноября. Реализация стратегии направлена на противодействие новым наркоугрозам, отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Документ предполагает рост эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, а также территориальных антинаркотических комиссий, специальных медучреждений и организаций, отметил он.