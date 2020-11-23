Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
18:15   23 Ноября 2020
Политика

Путин утвердил антинаркотическую стратегию на ближайшие десять лет

Путин утвердил антинаркотическую стратегию на ближайшие десять лет

Документ об антинаркотической политике России до 2030 года утвердил президент РФ Владимир Путин.

Соответствующий указ опубликован на интернет-портале правовой информации. Документ ранее был одобрен на заседании Совета безопасности РФ, которое глава государства провел 16 ноября. Реализация стратегии направлена на противодействие новым наркоугрозам, отметил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев.

Документ предполагает рост эффективности совместной работы спецслужб и правоохранительных органов, а также территориальных антинаркотических комиссий, специальных медучреждений и организаций, отметил он.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

#путин #указ #стратегия #антинаркотическая политика

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров