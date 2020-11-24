Сатановский нашел причину глубинных различий между русскими и американцами

У русских и у американцев совершенно разное отношение к жизни, к семье, к власти, к религии и к безопасности, а причина этого кроется в том, что у нас и у них не совпадает опыт – ни личный, ни исторический.

У русских и у американцев совершенно разное отношение к жизни, к семье, к власти, к религии и к безопасности, а причина этого кроется в том, что у нас и у них не совпадает опыт – ни личный, ни исторический.

Об этом в личном Telegram-канале пишет известный российский политолог, ученый-востоковед Евгений Сатановский.

«Наши люди такое прошли, через что в Америке мало кто проходил. По крайней мере, из коренных, а не недавних иммигрантов. Не индейцев, конечно. У них там свои заморочки…», — отмечает эксперт, рассуждая на «вечную тему» — чем друг от друга отличаются русские и американцы.

К своим рассуждениям Сатановский добавил воспоминания друга-профессора о том, как тот принимал у себя в гостях американского коллегу и у них зашел разговор о воспоминаниях детства. В ходе беседы выяснилось, что у американского профессора, чье детство пришлось на 1960-е годы, все самые сильные страхи были связаны исключительно с русскими.

«Карибский кризис, русские ракеты на Кубе, тренировки по спуску в бомбоубежища, которые ему на всю жизнь запомнились… В общем: поколение с намертво искалеченной "русской угрозой" психикой. Оно Штатами и до сих пор правит», — пересказывает Сатановский.

У нас же в это время не было ничего подобного. Никто в СССР ничего не знал о Карибском кризисе.

В нашей стране недавно закончилась война и послевоенный голод, полетел в космос Гагарин, люди перестали жить в бараках, им начали давать жилье – и не комнаты в коммуналках, а отдельные квартиры, появились первые личные автомобили. В стране закончились репрессии, началась оттепель. Хрущев слетал в США. Жителям деревень раздали паспорта и они получили возможность перебираться жить в города. Прошел Фестиваль молодежи и студентов, вспоминает Сатановский.

«Лафа! Великий миг социального оптимизма. Абсолютно разное отношение к действительности. (В СССР) жили много беднее американцев, но куда увереннее себя чувствовали», — подчеркивает политолог.

При этом он отмечает, что у нас поголовно все умели драться, так как любой профессор еще в молодости научился этому во время студенческих практик и поездок в колхозы, а также на танцплощадках. Кроме того, у каждого в семье были те, кто воевал, те кто был в эвакуации, а у кого-то и родственники, прошедшие лагеря. Все это, пишет Сатановский, позволяло оценить самые простые радости жизни.

Кроме того, эксперт вспоминает, что уроки начальной военной подготовки не вызывали у советских школьников никакого страха.

«Наоборот: самый ржачный урок. Подумаешь, бомбоубежища! Смешно же было, по ним лазить! Интересно. Подвалы какие-то, грибки вентиляционных шахт во дворах… Опять же: противогазы с хоботами. Умирали от хохота, когда их мерили. Снимаешь его, весь мокрый, красный, волосы взъерошены… Такой прикол!», — ностальгирует политолог.

Кроме того, все помнят и игру «Зарница», и сборку-разборку пистолетов и автоматов.

В итоге приходится признать, что у нас в СССР и у них там в США по части отношения друг к другу было принципиально разное детство. Американцы нас действительно боялись, а мы их и тогда не боялись, и до сих пор не боимся.

«Интересно проанализировать, какие их и какие наши действия из этого факта проистекают. Ну, может кто-нибудь когда-нибудь этим и займется. А пока — постараемся дожить до этого момента, не истребив друг друга», — отмечает Сатановский.

Также он считает, что американцы могут попытаться нас истребить «с перепугу»; в отместку за страхи своего детства, а мы их – только «включив оборотку», как мы это делаем всегда.

Русских все и всегда пытаются испытать на прочность, и в ответ приходится без малейшего желания и без злости давать «по шеям» то одним, то другим. Но это никого ничему не учит… Теперь, похоже, напрашиваются американцы, или даже все НАТО, заключает Сатановский.