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18:14   23 Ноября 2020
Армия

Лукашенко и глава Минобороны Белоруссии обсудили важность миротворцев

Лукашенко и глава Минобороны Белоруссии обсудили важность миротворцев

Миссии с участием миротворцев становятся все более востребованными, по всему миру увеличивается количество горячих точек.

Белорусский президент Александр Лукашенко прослушал отчет от министра обороны Виктора Хренина. Среди прочих тем глава государства затронул ситуацию с миротворцами. Он поинтересовался состоянием Вооруженных сил Белоруссии и подчеркнул, что необходимость в проведении миротворческих миссий продолжает расти.

"Мир вообще сошел с ума", — заявил белорусский президент.

Он добавил, что белорусская сторона принимает участие в миротворческих миссиях под эгидой ООН. Глава Минобороны Белоруссии сообщил, что обстановка в армии находится под контролем. Вопреки всем трудностям, на 100% был выполнен план по подготовке Вооруженных сил, резюмировал глава военного ведомства.

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#миротворцы #белоруссия #александр лукашенко #Виктор Хренин

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