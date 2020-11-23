Названы топ-5 регионов РФ по уровню социального благополучия

Рейтинг социального благополучия составлен сотрудниками Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на основе соотношения зарплат и стоимости потребительской корзины в регионе.

Рейтинг социального благополучия составлен сотрудниками Фонда развития гражданского общества (ФоРГО) на основе соотношения зарплат и стоимости потребительской корзины в регионе.

Первое место в рейтинге занял Ямало-Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата составляет 100,8 тысячи рублей, тогда как потребительская корзина — 19,6 тысячи рублей. На второй строчке расположилась Сахалинская область, где уровень зарплаты — 86,3 тысячи рублей, а потребительская корзина — 20,2 тысячи рублей.

На третьем месте оказался Ненецкий автономный округ, где средняя зарплата составляет 89,1 тысячи рублей, а корзина 20,9 тысячи рублей. Пятое место рейтинга заняла Магаданская область, где зарплата — 90,3 тысячи рублей, а потребительская корзина — 23,6 тысячи рублей. Пятую строчку Колыме уступила российская столица.