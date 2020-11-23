Герман Стерлигов намекнул на нетрадиционную ориентацию бойцов MMA

Российский предприниматель Герман Стерлигов заявил, что в смешанных боевых искусствах есть гомосексуалисты. Он также сравнил MMA с мужским стриптизом.

Российский предприниматель Герман Стерлигов заявил, что в смешанных боевых искусствах есть гомосексуалисты. Он также сравнил MMA с мужским стриптизом.

На своем канале «Стерлинг TV» бизнесмен жестко раскритиковал и зрителей, и участников подобных спортивных мероприятий.

«Вы смотрели когда-нибудь бои ММА? Вот, вы смотрели мужской стриптиз. Когда мужики, практически голые, потные валяются друг у друга между ног, трутся друг об друга <....> А все остальные смотрят мужики. Ну это чего такое? С каким-нибудь *** [геем – прим. ред.] борешься, пропитываешься потом этого <...>», — высказал мнение Стрелигов.

Предприниматель во время эмоциональной речи несколько раз сплюнул и выразил отвращение к этому виду спорта. А несколько лет назад Стрелигов начал продавать таблички, ставшие визитной карточкой его магазинов — на них написано, что вход лицам нетрадиционной ориентации запрещен.

У корреспондента «Политики Сегодня» скандальный бизнесмен попросил машину дров. Стерлигов объяснил свою просьбу тем, что журналисты слишком часто отвлекают его от «крестьянских дел» просьбами о комментарии.