Израильский премьер назвал женщин и детей «животными с правами»

Неоднозначное заявление Биньямина Нетаньяху возмутило пользователей сети.

Израильский премьер-министр Биньямин Нетаньяху в публичном выступлении на конференции посвященной Международному дню борьбы за ликвидацию насилия в отношении женщин сделал неоднозначное заявление, о том, что женщины и дети — животные, сообщает издание Israelinfo.

«Сегодня мы знаем, что и животных нельзя бить. У них есть интеллект и эмоции. Мы справедливо сострадательны к животным, мы связаны с ними, поэтому мы сострадательны к животным. Женщины — животные. Дети — животные. Животные с правами. И это должно уйти из мира, и я надеюсь, что мы не увидим этих вещей», — сказал Нетаньяху.

На такие слова остро отреагировали пользователи Сети, вознеся записи про высказывание Нетаньяху в вверх трендов Twitter. Люди недоумевают от того, что имел в виду израильский премьер. То ли то, что к женщинам нужно перестать относиться как к животным, то ли наоборот.

«Я проснулся утром и узнал, что я животное? муж??», — написала в Twitter Ревитал Амиран

קמתי בבוקר וגיליתי שאני בעל חיים? בעל?? — רויטל עמירן Revital Amiran (@revitalamiran) November 24, 2020

Некоторые комментаторы считают, что премьер осознал, что сказал глупость, но хотел выйти «сухим из воды», однако в итоге запутался только больше. Оппозиция Нетаньяху считает, что он нечаянно высказал свое истинное отношение к женщинам, либо тема насилия против женщин ему вообще неинтересна.

«Как животное я продолжу быть сторожевым псом демократии. Как женщина и гражданин, я глубоко благодарна Биньямину Нетаньяху и буду продолжать демонстрации, пока он не уйдет», — высказалась журналист и оппозиционер Ариана Меламед в своем Twitter

בתור בעל חיים אמשיך להיות כלבת שמירה של הדמוקרטיה. בתור אישה ואזרחית, אני בזה מעומק לבי לבנימין נתניהו ואמשיך להפגין עד שיילך. — אריאנה מלמד (@ariana_melamed) November 24, 2020

Ранее создатель и художественный руководитель Театра кошек в Москве Юрий Куклачев осудил изъятие питомцев у должников.