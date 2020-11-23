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18:03   23 Ноября 2020
Происшествия

Суд Москвы заключил под стражу дагестанского полицейского

Суд Москвы заключил под стражу дагестанского полицейского

Обвиняемого в причастности к терактам в московском метрополитене полицейского Гази Исаева заключили под стражу. Соответствующее решение принял Басманный суд Москвы. 

Начальнику ОМВД по Кизлярскому району Дагестана предъявили обвинения по делу о взрывах в столичном метро в 2010 году. По данным следствия, Исаев предоставлял информацию о работе силовых структур вооруженным бандформированиям, а также лично привез на автостанцию в Кизляре одну из смертниц, которая устроила теракт в метро.

В конце марта 2010 года на станциях метро "Лубянка" и "Парк культуры" с небольшим интервалом прогремели два взрыва. Следствие установило, что смертницами были уроженки Дагестана. Свыше сотни человек получили различные травмы, погибли 39 пассажиров.

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