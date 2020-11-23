Россияне бросились скупать вторичное жилье в Москве

В октябре 2020 года Росреестр Москвы зарегистрировал 18 433 договоров купли-продажи квартир, что в 1,2 раза (плюс 20%) больше, чем в сентябре (15 422 сделки).

В октябре 2020 года Росреестр Москвы зарегистрировал 18 433 договоров купли-продажи квартир, что в 1,2 раза (плюс 20%) больше, чем в сентябре (15 422 сделки).

По сравнению с октябрем прошлого года (12 600 сделок) рост еще заметнее — в 1,5 раза. В Росреестре ажиотаж связывают с отложенным спросом и увеличением количества сделок на первичном рынке.

Большую роль также могла сыграть появившаяся возможность приобретения так называемых "новых вторичных квартир", когда продавец, являющийся юридическим лицом, после регистрации прав продает объект недвижимости по соглашению о передаче долга в соответствии с требованиями ДДУ.

На такие сделки распространяются условия льготной ипотеки — в отличие от случаев, когда договор заключается между физическими лицами, сообщил руководитель столичного Управления Росреестра Игорь Майданов. Однако накопленный результат первых десяти месяцев 2020 года (111 746 сделок) пока не превзошел показатели 2019 года (117 944 сделки).