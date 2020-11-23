Соловьев высмеял идею Вакарова о победном «стоянии» майдана

Майдан Незалежности 2014 года дал начало украинской государственности, заявил политолог Василий Вакаров в эфире политического шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1».

Майдан Незалежности 2014 года дал начало украинской государственности, заявил политолог Василий Вакаров в эфире политического шоу Владимира Соловьева на телеканале «Россия-1».

«Сейчас граждане Украины, которые считают себя майдановцами, задают себе вопрос: "А за что мы стояли на майдане?" Очень много простых людей задают себе этот вопрос», — заявил украинский политолог.

Гость эфира указал, что в этой постановке вопроса больше всего интересует именно слово «стояние», «противостояние». При этом Вакаров напомнил об исторических событиях, когда Иван III объединил других князей и встал с войском на реке Угра для защиты Руси от татаро-монголов.

«Вы же помните историю России, некоторые историки говорят, что с этого момента начался период становления российского государства, — заявил украинец. — Так вот, стояние людей на майдане идеологически и идейно равно тому же самому».

Вакаров продолжил речь рассказом о событиях ноября 2013 года: украинцы просто вышли на майдан, несмотря на требования властей разойтись.

«Власть говорит: "Что вы стоите, идите отсюда". А люди просто стояли, стояли, и достоялись до того, что власть пала, — изложил Вакаров свою версию событий. — А такие, как Порошенко, использовали этих людей, возглавили и ограбили дальше. Стояние людей на майдане будет оценено через века, мы не можем сейчас оценить, что случилось и как будет».

Стоит отметить, что к февралю 2014 года это «стояние» обернулось государственным переворотом и десятками погибших людей – не только протестующих, но и сил охраны правопорядка.

Рассуждения украинского политолога рассмешили других гостей политического ток-шоу. Спецпредставитель Луганской Народной Республики на минских переговорах по Донбассу Родион Мирошник предложил Вакарову перестать фантазировать и спуститься с небес на землю.

Раскритиковал позицию гостя и ведущий передачи Владимир Соловьев:

«Вы что, с ума сошли? Вы против кого стояли? Кто стоял, бомжи, студенты? Вы в курсе, что такое демократия? Выходит, что если выходят сто идиотов и стоят, то это отменяет демократические процедуры».

Памятные мероприятия, посвященные седьмой годовщине начала украинского майдана, прошли в Киеве 21 ноября 2020 года. При этом президент Украины Владимир Зеленский призвал соотечественников извлечь уроки из прошлых революций и не повторять ошибок.