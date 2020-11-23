В Совфеде рассказали, какие социальные выплаты вырастут в 2021 году

Член Совета Федерации РФ рассказал, какие изменения с выплатами произойдут со следующего года.

С 2021 в России изменится порядок некоторых социальных выплат. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» член Совета Федерации России, член комитета по социальной политике Елена Бибикова рассказала, какие изменения стоит ждать жителям страны в следующем году.

«В Государственной думе сегодня уже рассматривается соответствующий проект закона. По нему с 1 января 2021 года размер всех страховых пенсий будет проиндексирован на 6,3%. Это выше уровня инфляции, который прогнозируется на сегодняшний день на уровне 3,7–3,8% за текущий год. Стоит отметить, что индексация страховых пенсий второй год уже проводится с 1 января, а не с 1 февраля, как это было раньше», — заявила Бибикова.

Процент индексации дает примерное увеличение пенсии в среднем на одну тысячу рублей. Спикер допустила, что не всех россиян это может устраивать. Вышеуказанные изменения касаются только страховых пенсий, по старости, инвалидности или случаю потери кормильца.

Также с 1 февраля 2021 года повышаются все ежемесячные денежные пособия, которые выплачиваются инвалидам, вдовам и участникам Великой Отечественной войны, ветеранам боевых действий и «чернобыльцам». Их пособия будут проиндексированы по фактическому индексу потребительских цен (по прогнозам 3,8%).

Будут повышены социальные пенсии. Они платятся тем, кто не имеет права на страховую пенсию. Их индексация произойдет 1 апреля 2021 года по прогнозам индекса роста прожиточного минимума за предыдущий год. В рамках бюджета пенсионного фонда с 2021 года также будет проиндексирован материнский капитал. Его величина составит 639 тысяч 432 рубля.

«Все эти выплаты производятся в беззаявительном порядке. Обращаться лично нужно, например, в случае рождения первого ребенка. Только обратиться с заявлением, потому что в период пандемии упрощен порядок подачи этих заявлений. В условиях пандемии коронавируса большинство выплат продлеваются автоматически в беззаявительном порядке», — заключила Бибикова.