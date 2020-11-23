Путин поможет Псковской области в решении социально-экономических проблем

Президент России Владимир Путин пообещал оказать поддержку Псковской области в решении социально-экономических проблем.

Президент России Владимир Путин пообещал оказать поддержку Псковской области в решении социально-экономических проблем.

Глава Псковской области Михаил Ведерников обратился к Путину с просьбой поручить Правительству РФ выделить в следующем году региону порядка 500 миллионов рублей для оснащения медицинских учреждений новым оборудованием. Также Ведерников попросил оказать финансовую помощь в целях модернизации социальной инфраструктуры региона.

Российский лидер отметил, что обозначенные губернатором задачи нуждаются в постоянном внимании, и их необходимо решать. Путин пообещал проработать эти вопросы и оказать поддержку Псковской области.