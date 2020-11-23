Директора департамента ГУУ отправили под домашний арест за взятку

Директор департамента Государственного университета управления задержан в Москве по подозрению в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба МВД России.

Директор департамента Государственного университета управления задержан в Москве по подозрению в получении крупной взятки, сообщает пресс-служба МВД России.

Он получил больше 860 тысяч рублей. Задержали директора департамента ГУУ, когда он пытался "заработать" еще 2,8 млн. В настоящий момент подозреваемый находится дома под арестом.

Удалось установить, что летом вуз заключил контракт со строительной фирмой на сумму порядка 44,7 млн рублей. Однако у подрядчика потребовали крупной денежной суммы за своевременную оплату и прием работы.