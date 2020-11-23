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18:54   23 Ноября 2020
Россия

Названа опасность посещения неквалифицированных психологов

Названа опасность посещения неквалифицированных психологов

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил законодательно урегулировать деятельность российских психологов. По его словам, это повысит уровень доверия к ним, передают РИА Новости.

Депутат обратил внимание на большое количество неквалифицированных кадров, которое возникает из-за отсутствия должного контроля сферы услуг психологической помощи.

«Для регулирования всей деятельности необходима нормативная база, которой до сих пор нет. Да, ее разработка ведется, однако до завершения еще далеко. А значит, пока будем ограничиваться полумерами», — отметил врач-психиатр.

Менделевич заметил, что психологическая помощь не считается медицинской, в отличие от, например, психиатрической, а потому психологу достаточно получить лишь профессиональное образование.

Психологи выступили за ограждение своей профессии от псведоспециалистов

Решение проблемы врач-психотерапевт видит в более активной деятельности Ассоциации психологов:

«В частности, ее саморегулируемость и возможность аттестации специалистов, мониторинга уровня компетенции по аналогии с деятельностью ассоциаций в развитых странах».

В комментарии «Политике Сегодня» социальный психолог Наиля Бирарова положительно отнеслась к идее Менделевича. По ее словам, сегодня в России действительно существует нехватка квалифицированных специалистов.

«Сейчас каждый, кто пережил травму в отношениях, кто пережил болезненный развод, у кого есть какие-то проблемы с подругой, в семье — все называют себя психологами. Они прочитали одну книжку и решили, что они психологи», — посетовала собеседница издания.

Психологи выступили за ограждение своей профессии от псведоспециалистов

Эксперт подчеркнула, что такие псевдоспециалисты могут не просто необоснованно получить деньги за консультации, но даже нанести психологическую травму своему клиенту от недостатка знаний.

«И люди, когда попадают к таким псевдоспециалистам, не получают за свои деньги никакого результата, наоборот, травмируются еще больше, и у них теряется доверие к профессионалам, которые получили специальное образование. И что происходит? Человек не просто не получает квалифицированную помощь, а он еще хуже себе делает, он себе доставляет еще больше проблем», — объяснила Бирарова.

Из-за этого российское общество скептически настроено к профессии психолога, добавила собеседница ПС. А потому стоит такую деятельность оградить от непрофессионалов и в обязательном порядке лицензировать ее на законодательном уровне.

Психологи выступили за ограждение своей профессии от псведоспециалистов

«Конечно, было бы хорошо, чтобы эта деятельность имела лицензию и уже туда бы не попал любой человек, а проходили исключительно профессионалы, потому что психолог — это такой же врачеватель, только он врачует души», — подытожила Бирарова.

Ранее Борис Менделевич в беседе с ПС раскритиковал идею вызова скорой помощи посредством смс-сообщения. По его мнению, процесс оказания медицинской помощи нельзя упрощать, поскольку скорая — это не курьер, а, прежде всего, квалифицированные специалисты.

На днях глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил создать Кодекс блогера. По его словам, любой блогер должен нести не только гражданскую ответственность, но и административную, поскольку он — такой же гражданин РФ.

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