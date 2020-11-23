Названа опасность посещения неквалифицированных психологов

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич заявил о необходимости правового урегулирования деятельности российских психологов.

Член комитета Госдумы по охране здоровья, врач-психиатр Борис Менделевич предложил законодательно урегулировать деятельность российских психологов. По его словам, это повысит уровень доверия к ним, передают РИА Новости.

В Госдуме предложили отрегулировать деятельность психологов https://t.co/G65oWURM0p pic.twitter.com/r5bPyUfdyr — РИА Новости (@rianru) November 23, 2020

Депутат обратил внимание на большое количество неквалифицированных кадров, которое возникает из-за отсутствия должного контроля сферы услуг психологической помощи.

«Для регулирования всей деятельности необходима нормативная база, которой до сих пор нет. Да, ее разработка ведется, однако до завершения еще далеко. А значит, пока будем ограничиваться полумерами», — отметил врач-психиатр.

Менделевич заметил, что психологическая помощь не считается медицинской, в отличие от, например, психиатрической, а потому психологу достаточно получить лишь профессиональное образование.

Решение проблемы врач-психотерапевт видит в более активной деятельности Ассоциации психологов:

«В частности, ее саморегулируемость и возможность аттестации специалистов, мониторинга уровня компетенции по аналогии с деятельностью ассоциаций в развитых странах».

В комментарии «Политике Сегодня» социальный психолог Наиля Бирарова положительно отнеслась к идее Менделевича. По ее словам, сегодня в России действительно существует нехватка квалифицированных специалистов.

«Сейчас каждый, кто пережил травму в отношениях, кто пережил болезненный развод, у кого есть какие-то проблемы с подругой, в семье — все называют себя психологами. Они прочитали одну книжку и решили, что они психологи», — посетовала собеседница издания.

Эксперт подчеркнула, что такие псевдоспециалисты могут не просто необоснованно получить деньги за консультации, но даже нанести психологическую травму своему клиенту от недостатка знаний.

«И люди, когда попадают к таким псевдоспециалистам, не получают за свои деньги никакого результата, наоборот, травмируются еще больше, и у них теряется доверие к профессионалам, которые получили специальное образование. И что происходит? Человек не просто не получает квалифицированную помощь, а он еще хуже себе делает, он себе доставляет еще больше проблем», — объяснила Бирарова.

Из-за этого российское общество скептически настроено к профессии психолога, добавила собеседница ПС. А потому стоит такую деятельность оградить от непрофессионалов и в обязательном порядке лицензировать ее на законодательном уровне.

«Конечно, было бы хорошо, чтобы эта деятельность имела лицензию и уже туда бы не попал любой человек, а проходили исключительно профессионалы, потому что психолог — это такой же врачеватель, только он врачует души», — подытожила Бирарова.

Ранее Борис Менделевич в беседе с ПС раскритиковал идею вызова скорой помощи посредством смс-сообщения. По его мнению, процесс оказания медицинской помощи нельзя упрощать, поскольку скорая — это не курьер, а, прежде всего, квалифицированные специалисты.

Руководитель общественного движения «За безопасность» Дмитрий Курдесов направил главе Минздрава РФ Михаила Мурашко письмо, в котором предлагает создать систему вызова скорой помощи посредством отправки СМС-сообщения.https://t.co/3SZGSeVNxP pic.twitter.com/EA3k0o4qIc — Газета.Ru (@GazetaRu) November 18, 2020

На днях глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи Борис Пайкин предложил создать Кодекс блогера. По его словам, любой блогер должен нести не только гражданскую ответственность, но и административную, поскольку он — такой же гражданин РФ.