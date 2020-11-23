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17:08   23 Ноября 2020
Политика

Законопроект о переизбрании президента России рассмотрят в Госдуме

Законопроект о переизбрании президента России рассмотрят в Госдуме

Государственная дума может рассмотреть в первом чтении проект о праве действующего президента снова баллотироваться на место государственного лидера.

Законопроект внесли в Госдуму депутаты Ольга Савастьянова и Павел Крашенинников совместно с сенатором Андреем Клишасом. Кандидатам на пост главы государства, согласно тексту документа, также могут быть введены дополнительные требования. Текст законопроекта опубликован в электронной базе данных нижней палаты.

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