Депутат Верховной рады рассказал о геноциде пенсионеров на Украине

По словам парламентария, в стране ужасные условия для пожилых людей.

Ситуация на Украине оставляет желать лучшего. Из-за большого спектра экономических и социальных проблем, а также кризиса, который вызван пандемией коронавируса и неспособностью Киева противостоять ему, рейтинг президента Владимира Зеленского сильно страдает.

Большинство жителей Украины сравнивают свое социальное положение с жителями России и видят неравные условия. На пресс-конференции в Медиагруппе «Патриот» депутат Верховной рады Украины, секретарь Комитета по правам инвалидов и ветеранов Алексей Журавко рассказал, в чем разница между условиями жизни в двух соседних странах.

«Давайте скажем честно: Россия в социальной сфере ушла далеко вперед. Есть стабильность социальных выплат, а на Украине на сегодняшний день все совсем грустно. И все это началось с 2014 года. Тогда просто забили гвоздь в крышку гроба социальной сферы страны. Причем по всем направлениям. От протезирования до детских домов. А при Зеленском социальная сфера и министерства на глазах просто стали рассыпаться», — заявил парламентарий.

Министерство социальной защиты Украины не выполняет свои функции, посетовал Журавко. Одним из примеров является падение уровня финансирования детских домов и интернатов. Пенсии в стране практически обесценились, добавил спикер. Если сравнить ситуацию с пенсиями в России и на Украине, то отчетливо виден контраст: выплаты в РФ позволяют покупать гораздо больше продуктов и медикаментов.

«Приведу свой пример: моя пенсия максимально может составлять 2100 гривен. А за квартиру в зимний период я плачу 1850 гривен. Скажите мне пожалуйста, сколько денег у меня остается на хлеб? Это негуманное государство [Украина], у нас беззаконие. Пенсионеры сидят на сухом пайке, у нас идет геноцид пенсионеров, планомерное уничтожение», – рассказал Журавко.

Ни на какие повышения пенсии пожилые украинцы рассчитывать не могут, отметил депутат Верховной рады. Большая часть бюджета идет на вооружение, прочее снабжение армии и зарплаты чиновникам. Пенсионеров лишили возможности покупать по льготам мобильные телефоны и ездить в общественном транспорте. Также отменили льготы на газ и электроэнергию.

В 2019 году российский «Газпром» заплатил украинскому «Нафтогазу» 2,9 миллиарда долларов по решению Стокгольмского арбитража по спору о контракте на транзит. Тогда Киев заявлял, что эти средства будут потрачены на обеспечение пенсионеров и выплату различных социальных пособий. На деле же правительство Украины распределило деньги немного иным образом, объяснил Журавко:

«Эти деньги до пенсионеров не дошли, их просто разворовали. Часть денег пошли на дополнительные зарплаты и премии украинским газовщикам, а часть ушла в другие сферы».

На сегодняшний день действующий президент страны Владимир Зеленский абсолютно не владеет ситуацией на Украине, убежден депутат. Понятие «государство» для украинского лидера чуждо. Зеленский привык «корчить рожи» в СМИ и записывать видеоролики, но никакого представления о социальной жизни в государстве у него нет, подытожил Журавко.

Ранее аналогичное мнение высказывал президент Центра системного анализа и прогнозирования Ростислав Ищенко. По его словам, Владимир Зеленский не привык выступать с серьезными заявлениями, а способен только «кривляться и развлекать». Вполне логично, что после такого поведения значительная часть украинских олигархов намерена «поменять» президента, сказал политолог.