Госдума может увеличить штрафы за неповиновение полиции и Росгвардии

Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции и Росгвардии.

Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции и Росгвардии.

В случае принятия закона депутатами Госдумы максимальный штраф для граждан за неповиновение сотрудникам правопорядка может увеличиться до 20 тысяч рублей.

Размер штрафа за нарушение составит от двух до четырех тысяч рублей, а при повторном совершении таких нарушений — 10-20 тысяч рублей. Также граждане могут получить административный арест или обязательные работы на срок до 120 часов.