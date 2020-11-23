16:53 23 Ноября 2020Общество
Госдума может увеличить штрафы за неповиновение полиции и Росгвардии
Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции и Росгвардии.
Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции и Росгвардии.
В случае принятия закона депутатами Госдумы максимальный штраф для граждан за неповиновение сотрудникам правопорядка может увеличиться до 20 тысяч рублей.
Размер штрафа за нарушение составит от двух до четырех тысяч рублей, а при повторном совершении таких нарушений — 10-20 тысяч рублей. Также граждане могут получить административный арест или обязательные работы на срок до 120 часов.