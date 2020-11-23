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16:53   23 Ноября 2020
Общество

Госдума может увеличить штрафы за неповиновение полиции и Росгвардии

Госдума может увеличить штрафы за неповиновение полиции и Росгвардии

Госдума рассмотрит законопроект об ужесточении наказания за неповиновение законным распоряжениям сотрудников полиции и Росгвардии.

В случае принятия закона депутатами Госдумы максимальный штраф для граждан за неповиновение сотрудникам правопорядка может увеличиться до 20 тысяч рублей.

Размер штрафа за нарушение составит от двух до четырех тысяч рублей, а при повторном совершении таких нарушений — 10-20 тысяч рублей. Также граждане могут получить административный арест или обязательные работы на срок до 120 часов.

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#полиция #росгвардия #штрафы

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