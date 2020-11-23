Родственники и друзья попрощались с Виктюком на Лычаковском кладбище

Церемония прощания с режиссером Романом Виктюком состоялась во Львове, пишет Федеральное агентство новостей.

Церемония прощания с режиссером Романом Виктюком состоялась во Львове, пишет Федеральное агентство новостей.

Близкие народного артиста Украины и России посетили гражданскую панихиду, которая прошла в здании Театра юного зрителя. Именно в этом театре Виктюк начал свою профессиональную карьеру.

На сцену, где был установлен гроб с режиссером, поднимались его родственники, друзья и многие выдающиеся деятели культуры. Посетили церемонию прощания и ученики Виктюка, которые приехали из Одессы и Киева. Тело режиссера было отправлено на Украину из Москвы. В столице РФ с Виктюком тоже пришли проститься его знакомые.