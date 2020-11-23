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16:43   23 Ноября 2020
Общество

Мишустин просит регионы перенять опыт Москвы в борьбе с COVID-19

Мишустин просит регионы перенять опыт Москвы в борьбе с COVID-19

Региональным властям необходимо последовать примеру столицы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа и ввести более жесткие ограничения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что статистика по заболеваемости остается разноплановой, а эпидемическая ситуация в стране — сложной. Чтобы снизить риски распространения опасной инфекции, регионам нужно перевести офисных сотрудников и школы на дистанционный формат работы, ограничить время работы заведений общественного питания.

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