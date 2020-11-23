Мишустин просит регионы перенять опыт Москвы в борьбе с COVID-19

Региональным властям необходимо последовать примеру столицы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа и ввести более жесткие ограничения.

Региональным властям необходимо последовать примеру столицы в борьбе с распространением коронавирусной инфекции нового типа и ввести более жесткие ограничения.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин отметил, что статистика по заболеваемости остается разноплановой, а эпидемическая ситуация в стране — сложной. Чтобы снизить риски распространения опасной инфекции, регионам нужно перевести офисных сотрудников и школы на дистанционный формат работы, ограничить время работы заведений общественного питания.