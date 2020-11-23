Россия планирует привлечь иностранных инвесторов "золотыми паспортами"

Минэкономразвития планирует привлечь иностранные инвестиции в экономику России с помощью закона о "золотых паспортах", сообщили в ведомстве.

Минэкономразвития планирует привлечь иностранные инвестиции в экономику России с помощью закона о "золотых паспортах", сообщили в ведомстве.

Согласно разработкам Минэкономразвития, иностранец может подать заявление на получение ВНЖ в России, если он инвестировал в экономику страны одним из четырех способов.

Первый вариант — открыть ИП, вложив в него 10 млн рублей и нанять десять россиян или направить 15 млн рублей в российскую компанию со штатом не менее 25 человек. При этом организация должна функционировать не менее трех лет и платить минимум 6 млн рублей налогов. Также можно владеть иностранной компанией, которая работает в России не менее трех лет, но минимальный размер инвестиций в таком случае составляет 50 млн рублей. Последний способ — владеть российскими гособлигациями на 30 млн рублей или недвижимостью в течение трех лет до подачи заявления на получение ВНЖ.

Новый закон о "золотых паспортах", который вступит в силу не ранее середины 2021 года, стал ответом исполнительного органа госвласти на недавнее выступление премьер-министра РФ Михаила Мишустина.

Кабинет министров постоянно работает над тем, чтобы сделать российскую судебную систему более благоприятной для инвестиций, чтобы иностранным компаниям было "комфортно и прибыльно" вести бизнес в России. Об этом заявил премьер-министр на 34-м заседании Консультативного совета по иностранным инвестициям (КСИИ) в России. Несмотря на пандемию и трудности работы в новой, удаленной реальности, компании КСИИ продолжали инвестировать и расширяться, завил Мишустин.