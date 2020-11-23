В МИД Саудовской Аравии сообщили, что Нетаньяху не посещал королевство

Внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии опровергло данные о тайном приезде в страну премьер-министра Израиля.

Внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии опровергло данные о тайном приезде в страну премьер-министра Израиля.

В МИД Саудовской Аравии заявили, что информация о визите Биньямина Нетаньяху не соответствует действительности. Однако ранее израильские СМИ распространили информацию о том, что израильский премьер отправился туда для обсуждения ряда вопросов с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.