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16:39   23 Ноября 2020
Политика

В МИД Саудовской Аравии сообщили, что Нетаньяху не посещал королевство

В МИД Саудовской Аравии сообщили, что Нетаньяху не посещал королевство

Внешнеполитическое ведомство Саудовской Аравии опровергло данные о тайном приезде в страну премьер-министра Израиля.

В МИД Саудовской Аравии заявили, что информация о визите Биньямина Нетаньяху не соответствует действительности. Однако ранее израильские СМИ распространили информацию о том, что израильский премьер отправился туда для обсуждения ряда вопросов с наследным принцем Мухаммедом бен Сальманом.

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#мид #саудовская аравия #нетаньяху

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