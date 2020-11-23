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16:35   23 Ноября 2020
Технологии

Российское ПО будут устанавливать на все устройства с 2021 года

Российское ПО будут устанавливать на все устройства с 2021 года

Правительство РФ утвердило перечень российских программ, которые должны быть установлены на всех компьютерах, планшетах и смартфонах, продаваемых на отечественном рынке.

Российское ПО будут устанавливать на устройства до того, как они поступят в магазины. В перечень обязательного для предварительной установки софта включили антивирусы, почтовые и навигационные системы, голосовые ассистенты, интернет-браузеры и сервисы для видеотрансляций.

Также в списке числятся облачные хранилища, программы для офиса, новостные агрегаторы и поисковые сервисы.

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