The National Interest: США при Байдене упустят Арктику

Америка Байдена откажется от возможности играть хоть какую-то роль на Крайнем Севере в ближайшие четыре, а то и восемь лет.

Если бывший вице-президент США Джо Байден станет новым президентом Америки, это не принесет ничего хорошего нынешней арктической политике Вашингтона. Об этом пишет американский журнал The National Interest, приводя мнение публициста и общественного деятеля Ника Солхейма.

Действующий глава США Дональд Трамп сумел добиться в Арктике некоторых успехов, отмечает публицист. Однако Байден, скорее всего, в этом вопросе продолжит путь экс-президента Барака Обамы — сосредоточит внимание на других регионах в ущерб интересам Штатов на Крайнем Севере.

«Существует большой риск, что новая администрация Белого дома не станет заниматься продвижением американских интересов в Арктике, и Россия в полной мере воспользуется этим», – опасается основатель Института арктической безопасности им. Генри Уоллеса.

По мнению Солхейма, команда Байдена вернется к вмешательству в дела Ближнего Востока, оставив другие внешнеполитические направления «пылиться в углу», как это было при первом темнокожем президенте.

Определяющий внешнюю политику США истеблишмент остается под влиянием паранойи времен холодной войны, отмечает публицист. Так, Штаты продолжают обвинять российские корабли и бомбардировщики в бессмысленном агрессивном поведении и попытках запугать американских моряков и пилотов. Хотя на самом деле Вашингтону пора признать, что военные России просто реагируют на провокации коллег из Америки.

Нагнетание страха со стороны США негативно сказалось не только на их отношениях с Россией, но и с другими арктическими странами. Ситуацию значительно ухудшила работа администрации Обамы.

Например, «перезагрузка» отношений с Россией полностью провалилась и обернулась таким жестким противостоянием с Россией, какого не было даже при Джордже Буше-младшем с его «силовой дипломатией». В результате Москва и Вашингтон схлестнулись в противостоянии по ряду геополитических вопросов и начали обмен санкциями. Вдобавок США потеряли авторитет на международной политической арене.

«Пострадало достоинство Америки и американцев, поскольку мы приобрели репутацию непримиримых и неразумных, нежелающих идти на компромисс», – отмечает Солхейм.

Когда в 2014 году США получили председательство в Арктическом совете, Вашингтон уже не играл в регионе практически никакой роли. У Америки оставалось четыре старых ледокола, их которых действовали лишь два. Ситуация дошла до того, что американцам приходилось обращаться к России с просьбой доставить продукты первой необходимости на Аляску.

Тем не менее при Трампе арктическая политика немного ожила, появилась надежда на ее дальнейшее развитие. Если же на пост президента взойдет Байден, рассчитывать в этом направлении будет просто не на что.

«Возвращение того же разрушительного и древнего набора персонажей из администрации Обамы не сулит ничего хорошего и не обещает никаких серьезных изменений в арктической политике США, – подчеркивает американский эксперт. – Широко разрекламированное "возвращение к нормальной жизни" будет возвращением к американской арктической ненужности».

Америка сама откажется от возможности играть хоть какую-то роль на Крайнем Севере в ближайшие четыре, а то и восемь лет. Но Вашингтон просто не может позволить себе такого длительного бездействия в этом важнейшем регионе, предупреждает Солхейм. Ведь в этом случае Штаты окончательно потеряют те крохи влияния в Арктике, которыми обладают сейчас, и добровольно отдадут Крайний Север более дальновидным соперникам.

Напомним, выборы президента США прошли 3 ноября 2020 года. Их результаты до сих пор окончательно не подведены. Оба соперника – действующий президент США республиканец Дональд Трамп и бывший вице-президент демократ Джо Байден – обвиняют друг друга в подтасовках и махинациях с голосами избирателей. По мнению экспертов и аналитиков, точку в этом затянувшемся споре, возможно, придется ставить в Верховном суде.