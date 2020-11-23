Трубопровод по дну Азовского моря назвали «серьезным подспорьем» для Крыма

В России нашли альтернативу Северо-Крымскому каналу, который перекрыла Украина в 2014 году.

Проект «Восточного канала» по дну Азовского моря назвали «очень серьезным подспорьем» для водной системы Крымского полуострова. Об этом в беседе с корреспондентом «Политики Сегодня» заявил крымский политолог Александр Форманчук.

Ранее член экспертно-консультационного совета по совершенствованию законодательства в сфере защиты национальных интересов и вопросах международной политики при Госдуме Роман Зыков предложил решить проблему вододефицита Крыма путем переброски воды из реки Кубань через трубопровод, проложенный по дну Азовского моря.

Крымские эксперты предложили решить проблему с недостатком воды, переброской ее по трубопроводу из реки Кубань, по дну Азовского моря до Симферополя. «Это дорогостоящий проект, но это проект на века. Труба должна там функционировать не меньшее лет 50 точно», – добавил Роман Зыков pic.twitter.com/fi6TAdGlR3 — Независимый взгляд ???? (@zgldz) November 20, 2020

«Назовем этот проект, условно, “Восточный канал”. Он нестандартный, требует изучения и детальной проработки, в том числе, научного и инженерного сообщества. Пока это только предложение, заключения, в том числе по финансовой части реализации проекта, не проводилось», — заявил Зыков.

Собеседник агентства Форманчук напомнил, что идея об организации водоснабжения обсуждается давно, однако до сих пор не было предложено четко обоснованного проекта.

«Это просто идея и не более того. Таких идей мы слышали знаете сколько за шесть лет. Я к этой идее отношусь скептически, хотя бы потому, что Краснодарский край сам испытывает дефицит воды достаточно приличный. Юг сегодня тоже страдает от недостатка вода. Это же не только Крым», — посетовал крымский политолог.

Эксперт заметил, что Кубань, будучи действительно полноводной рекой, была бы хорошим вариантом для водоснабжения полуострова, однако такое предложение требует детальной проработки.

«Мне тоже когда-то казалось, что этот вариант можно рассмотреть. Но эти варианты уже рассматривались в первые годы, когда полуостров вошел в состав России», — рассказал Форманчук.

Собеседник издания выразил уверенность, что новый трубопровод вряд ли сможет стать полноценной заменой Северо-Крымскому каналу, однако в сочетании с другими водными источниками не станет лишним.

«Северо-Крымский канал — это канал, а у трубопровода ограниченные возможности, если так сравнить. Мы получали более 1 млрд кубов в год днепропетровской воды по каналу. Пока это альтернативой тоже нельзя называть. Другое дело, что этот водовод в совокупности с другими источниками, которые будут разрабатываться, был бы очень полезен. Это для Крыма было бы очень серьезным подспорьем», — полагает эксперт.

Также крымский политолог добавил, что «Восточный канал» обеспечил бы поступление воды в ту часть Северо-Крымского канала, которая питает Керченский полуостров и восток Крыма, в частности, Судак и Феодосию.

«Я думаю, что эти степные районы он бы мог снабжать, но на весь Крым его не хватит»,— подытожил Форманчук.

Ранее гендиректор госпредприятия «Вода Крыма» Владимир Баженов заявил, что около 30 населенных пунктов в Крыму остались без воды из-за пересохших скважин. Из-за засухи на полуострове обмелели Аянское, Партизанское и Симферопольское водохранилища.

В этой связи в городах ввели ограничения. Например, в Симферополе и его пригородах питьевая вода подается по часам утром и вечером. В Севастополе введен режим повышенной готовности, запасов воды осталось менее чем на три месяца.

На данный момент осуществляется подвоз воды.