Взятки, Каддафи и прослушка: во Франции судят экс-президента Николя Саркози

Бывший французский лидер и двое его коллег рискуют получить по десять лет тюрьмы по предъявленным обвинениям.

В понедельник, 23 ноября 2020 года, экс-президент Франции Николя Саркози предстанет перед судом. Всему виной дело семилетней давности, в котором задействовано сразу несколько действующих лиц: сам Саркози, его личный адвокат Тьерри Эрзог и помощник генпрокурора из Касационного суда страны Жильбер Азибер.

Расскажем, из-за чего судят бывшего французского президента, и кто из вышеназванных попытается укрыться от меча Фемиды коронавирусом.

Не туда попали

Саркози был президентом Франции с 2007 по 2012 год. Как только он покинул пост, сотрудники Национальной финансовой прокуратуры (НФП) занялись его личным досье. Дело в том, что его подозревали в нечестной игре во время предвыборной гонки 2007 года. Следователи заподозрили, что тогда Саркози финансово помогал тогдашний ливийский лидер Муамар Каддафи.

Сыщики решили воспользоваться прослушкой, установив ее в личный телефон Саркози и нескольких его помощников, включая адвоката Тьерри Эрзога. В течение нескольких месяцев все разговоры экс-президента фиксировались, однако экс-президент так ни разу и не обмолвился о покойном ливийском лидере.

Без «добычи» следователи все-таки не ушли. Оказалось, что Саркози вместе Эрзогом оказывали давление на помощника генерального прокурора Жильбера Азибера. Последний, в свою очередь, вел «дело Бетанкур» — скандал 2013 года, в ходе которого Саркози обвиняли в том, что он «злоупотреблял слабостью» наследницы косметической компании L'Oreal Лилиан Бетанкур и вымогал у нее крупные суммы. Ныне покойная госпожа Бетанкур в бытность президентства Саркози страдала болезнью Альцгеймера, что делало ее уязвимой перед потенциальными злоумышленниками.

К слову, в этом деле Саркози был оправдан тем самым Жильбером Азибером, после чего расследование свернули. Следователи также нашли некоторые записи, в которых утверждалось, что Азибер получит от экс-президента «в качестве благодарности» престижную должность в области юриспруденции на Лазурном берегу Монако.

В финансовой прокуратуре такую череду совпадений сочли подозрительной. Летом 2014 года следователи допрашивали Николя Саркози около 14 часов, после чего против бывшего лидера были выдвинуты сразу несколько обвинений (коррупция и попытка повлиять на работу органов правосудия). Азибера и Эрзога также не обделили, наградив каждого аналогичным набором статей.

Суд идет

Все эти годы Саркози решительно отрицал все обвинения. Жильбер Азибер так и не получил работу в Монако. Тьерри Эрзог не сидел без дела: почти семь лет он пытался доказать, что прослушивание личных разговоров человека, который занимал высший государственный пост, незаконно. Но все впустую.

Если суд признает вину Саркози-Эрзог-Азибера, то каждому из них грозит по десять лет тюрьмы и крупные штрафы. Британское издание The Guardian пишет, что в своем заявлении НФП называет Саркози «опытным преступником». Адвокаты же, по мнению следователей, «парализуют» расследование многочисленными апелляциями.

«Это исторический судебный процесс для правосудия во Франции, потому что это первый раз, когда президент страны предстанет перед судом по обвинению в коррупции. Это абсолютно критическое и, вероятно, самое большое испытание, с которым сталкивались когда-либо французские судьи», — заявил старший редактор новостного сайта Mediapart Фабрис Арфи, который проводил несколько журналистских расследований по «делу о прослушке».

Сам Николя Саркози намерен биться за правду до последнего. В интервью он назвал себя «воинственным человеком» и заявил, что никакого отношения к коррупции не имеет.

«Я не коррумпирован, и то, в чем меня обвиняют, это скандал, который останется в анналах. Правда выйдет наружу», — подчеркнул Саркози.

Впрочем, судебный процесс обещает быть коротким. Жильберу Азиберу сейчас 74 года, и он не горит желанием выезжать в суд из-за преклонного возраста и угрозы коронавируса. Если помощник генпрокурора не явится на слушания, то дело придется перенести.

Несмотря на это, слова Саркози про анналы остаются актуальными, подтвердил руководитель Центра французских исследований института Европы РАН Юрий Рубинский. Бывший глава Франции уже вошел в историю, как президент, который оказался на скамье подсудимых по делу о коррупции. Какой бы не был итог судебного заседания с Саркози и его сообщниками, процесс обещает быть интересным.

«Николя Саркози подозревали во многом, но остальные его дела не были подкреплены доказательствами. А сейчас следователи имеют доказательства. Это дело для него очень опасное, Саркози уязвим. Предсказать ход этого дела очень сложно, потому что у него много нюансов. С одной стороны, против Саркози есть почти неоспоримые доказательства. С другой, это дело само по себе нарушает некоторые правовые принципы Франции, в частности адвокатскую тайну. Речь идет о прослушке телефона», — объяснил эксперт.

Собеседник «Политики Сегодня» обратил внимание, что Саркози вряд ли когда-то вернется в политику. Однако до сих пор бывший президент Франции остается довольно влиятельной фигурой в правом лагере страны. Он даже поддерживает самые «здравые» инициативы нынешнего лидера Эмманюэля Макрона, сохраняя корректные и дружественные взаимоотношения с ним.

Рубинский напомнил, что предшественник Саркози, Жак Ширак, в 2011 году был приговорен к двум годам условно. В тот период, когда он был мэром Парижа (1990-1995 годы) он предоставлял руководящие посты своим однопартийцам.