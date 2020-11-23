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15:56   23 Ноября 2020
Политика

Вывезенных из Сирии детей отправят к родным в Северную Осетию

Вывезенных из Сирии детей отправят к родным в Северную Осетию

Вывезенных из Сирии детей передадут родным, проживающим в Северной Осетии.

Из Сирийской Арабской Республики вывезли трехлетнюю девочку и восьмилетнего мальчика. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на уполномоченного по правам ребенка при главе Северной Осетии Артура Кокаева.

Детей передадут под опеку бабушке и дедушке, отметил он. Юные беженцы чувствуют себя нормально, но с ними все равно будут работать психологи.

Возвращение российских детей, оказавшихся в зоне военных конфликтов, на родину активно проводится по поручению президента России Владимира Путина.

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#сирия #северная осетия #Артур Кокаев

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